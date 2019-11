La première della terza stagione di Station 19 sarà un crossover con Grey's Anatomy

Sarà Grey's Anatomy a dare il benvenuto alla terza stagione di Station 19, secondo spin-off della serie ideata da Shonda Rhimes. Quando la serie con Meredith Grey riprenderà a gennaio ci sarà un crossover con la première della terza stagione di Station 19. Si tratta di un escamotage per avvicinare ulteriormente due show già molto simili.

Questo in parte anche per l'influenza di Krista Vernoff, che da showrunner gestisce entrambe le serie. Vic (Barrett Doss) è già apparso in regolarmente in Grey's Anatomy come nuova fidanzata di Jackson, e sembra che i vigili del fuoco di Station 19 saranno coinvolti nel finale autunnale di Grey's Anatomy.

Verso la fine della scorsa stagione di Station 19, Maggie emotivamente era molto coinvolta nel momento in cui Ripley stava per morire.



All'inizio dell'anno Vernoff ha spiegato che ci sarebbe stato un grande cambiamento nel tono dello show, per abbinare meglio Station 19 con Grey's Anatomy.

Nel frattempo in queste ore verrà trasmesso il finale autunnale di Grey's Anatomy, con Meredith che tornerà al lavoro.

La stagione 16 di Grey's Anatomy racconta le conseguenze degli ultimi episodi della stagione quindici dopo i colpi di scena raccontati nella narrazione finale di stagione.

Nel frattempo i fan sarebbero infuriati con Owen Hunt dopo quello che è accaduto nell'ultimo episodio della serie. La seconda stagione di Station 19 è stata trasmessa in Italia tra la fine del 2018 e la prima parte del 2019.