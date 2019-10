Nella premiere di The Walking Dead 10 c'è un Easter Egg su Lo Squalo?

Sappiamo tutti che Greg Nicotero, regista, produttore esecutivo e truccatore di The Walking Dead, è un vero appassionato del genere horror e del buon cinema in generale. Il fatto che abbia disseminato nella premiere (e negli altri episodi) della stagione 10 una serie di citazioni e Easter Egg, quindi, non è così sorprendente.

Tra quelli che vedremo nel primo episodio della nuova stagione, a quanto pare, potrebbe esserci un Easter Egg sul film Lo Squalo di Steven Spielberg. Lo ha anticipato lo stesso Nicotero a Entertainment Weekly.

"Ci sono un sacco di cose interessanti lì dentro" ha dichiarato. "Nel primo episodio ci sono alcune piccole citazioni. Non direi necessariamente tributi zombie, ma piazzo sempre qualche Easter Egg qua e là per ricordare alla gente quanto amo certe cose. Quindi potrebbe esserci un dente di squalo su una spiaggia, che potrebbe appartenere allo squalo del mio film preferito. Non si sa mai. Cose del genere."

L'episodio di domenica 6 ottobre, che aprirà la decima stagione di The Walking Dead, segnerà anche l'inizio della fine per Michonne, dal momento che come sappiamo sarà l'ultima stagione per il personaggio interpretato da Danai Gurira. Su questo, però, il produttore non si sbilancia più di tanto, per non rovinare la sorpresa ai fan con qualche dettaglio di troppo.

"Beh, è un po' difficile parlare di cose del genere, perché vogliamo preservare quelle storie. Ma la verità è che, per ogni personaggio che lascia la serie, ci sentiamo sempre come se dovessimo mandarli via con rispetto, con questo senso di amore che abbiamo per i personaggi" ha continuato Greg Nicotero, che ha raccontato quanto sia stato emozionante per lui assistere nel corso del tempo all'evoluzione professionale di Danai Gurira.

In The Walking Dead 10 Carol farà cose mai viste, secondo Melissa McBride, mentre Padre Gabriel non teme il destino del suo personaggio nel fumetto.