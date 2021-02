Premio Strega 2021, annunciata il terzo gruppo di candidati

Si avvicina a grandi passi l'attesa 75esima edizione del Premio Strega. Dopo una lunga fase di attesa, finalmente nelle ultime settimane sono arrivate le prime proposte che riguardano i possibili candidati, dai quali dovranno uscire i fatidici 12 selezionati dal comitato direttivo della Fondazione Bellonci. Oggi vediamo insieme le nuove proposte.

Sono stati annunciati, infatti, atri 10 possibili candidati che potranno entrare nella ormai ampia rosa dalla quale verranno scelti i titoli migliori che potranno ambire al premio più importante della letteratura italiana.

I libri annunciati con questo terzo gruppo sono (troverete il tweet ufficiale della pagina del Premio Strega in calce alla notizia):

Il fratello minore, di Andrea Barzini, proposto da Maria Ida Gaeta;

Splendi come vita, di Maria Grazia Calandrone, proposto da Franco Buffoni;

L'acqua del lago non è mai dolce, di Giulia Caminito, proposto da Giuseppe Montesano;

Gli sciacalli, di Alessandro Carlini, proposto da Paolo Ruffilli;

La forma del silenzio, di Stefano Corbetta, proposto da Lorenza Foschini;

L'uomo con il turbante, di Massimo de Angelis, proposto da Marcello Ciccaglioni;

Il popolo di mezzò, di Mimmo Gangemi, proposto da Raffaele Nigro;

Dopo la pioggia, di Chiara Mezzalama, proposto da Jhumpa Lahiri;

La casa delle Madri, di Daniele Petruccioli, proposto da Elena Stancanelli e Daniele Rielli;

Odio, di Daniele Rielli, proposto da Antonio Monda.

Questi titoli si aggiungono ai 15 che sono già stati annunciati in precedenza, portando per il momento il totale di proposte a 25. Gli Amici della Domenica avranno tempo fino al 5 marzo 2021 per inviare le loro proposte. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.

Per ulteriori approfondimenti sul mondo della letteratura, vi lasciamo alla nostra selezione di libri dedicata al Giorno della Memoria, e alla presentazione del nuovo libro su Mussolini di Antonio Scurati dal titolo M L'uomo nell'ombra.