Prende forma Il Signore degli Anelli di Amazon ad Akuckland. La produzione è gigantesca!

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, sono molti i camion rimorchio che stanno costeggiando una strada del West Akuckland, in Nuova Zelanda, altrimenti molto tranquilla, segno dell'inizio della massiccia e gigantesca produzione de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video.

La serie televisiva tratta dall'opera di J.R.R. Tolkien dal costo gargantuesco di 1 miliardo di dollari è ormai ben avviata in termini produttivi, come anche rivelato dall'annuncio dei protagonisti principali de Il Signore degli Anelli. Viene confermato da fonti Neo Zelandesi, comunque, che sono stati in centinaia i lavoratori della zona ad essere chiamati e coinvolti nelle riprese.



I casting agent dicono che per alcuni giorni di produzione la serie necessiti di centinaia, se non addirittura 1000 o più, aiuti extra. E questo solo nell'Auckland, mentre Il Signore degli Anelli ha in programma di girare anche in altre regioni della Nuova Zelanda, come nel Central Otago o nel Waikato. Intanto le riprese sono cominciate e procedono per il meglio.



A dare conferma dell'avvenuto calcio d'inizio delle riprese ci ha pensato anche Juan Antonio Bayona (Jurassic World: Il regno distrutto, A Monster Calls), regista del pilot della serie, che ha condiviso via Instagram una foto direttamente dal set de Il Signore degli Anelli, indossando una maglietta dedicata ai Perdenti di IT e tirando in ballo ironicamente Andy Muschietti (regista dei film) nel tag.



Ci sono conteiner, rimorchi e camion ovunque e si nota anche un enorme green screen parzialmente montato. Il proprietario dei Kumeu Film Studios, che è la zona preposta alle riprese, ha dichiarato che il posto ha una dimensione di circa 67 acri e l'imponente allestimento comprende due palcoscenici, un magazzino, un'officina e un gigantesco serbatoio per le immersioni, e questo senza contare altre piccole strutture.



Il responsabile economico della ATEED, Pam Ford, ha confermato al sito Stuff.nz (da dove provengono tutte le immagini e le info) che la maggior parte delle riprese si svolgeranno al chiuso ad Auckland: "Gireranno molto all'interno degli studios". Sempre il sito conferma da locali che lavorano alle riprese che sono poste condizioni di riservatezza strettissime in modo da evitare leak, con grandi squadre di sicurezza preposte alla sorveglianza della zona e dei magazzini, il divieto assoluto di smartphone all'interno della zona dello shooting, sul set e nei luoghi dedicati alla produzione.



La sicurezza sorveglia persino l'unico accesso autostradale alla zona dei Kumeu Film Studios. Al momento non è chiaro quanto durerà questo ciclo di riprese prima di spostarsi nelle altre regioni della Nuova Zelanda.



Il Signore degli Anelli dovrebbe approdare su Amazon Prime Video nel 2021.