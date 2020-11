Preoccupazione per Aurora Ramazzotti: peggiorano le sue condizioni di salute

Come molti altri Vip, anche Aurora Ramazzotti ha rivelato di essere risultata positiva al Covid. La 23enne figlia di figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva inizialmente sintomi lievi ma, sembra che le sue condizioni siano peggiorate nel corso delle ultime ore.

La notizia è stata data proprio dalla diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram: "Ciao amici, grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene. Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po' meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto!”.

La Ramazzotti è in isolamento nel suo appartamento milanese con il suo fidanzato Goffredo Cerza, risultato anche lui positivo al Covid. A quanto pare il ragazzo, al contrario di Aurora, sembra non avere sintomi per il momento.

Aurora non è di certo l'unico personaggio dello spettacolo a dover fare i conti con questa terribile malattia. Ricordiamo infatti che due presentatori di punta della televisione italiana sono risultati positivi. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Carlo Conti. Quest'ultimo è stato addirittura stato ricoverato in ospedale, così come Iva Zanicchi, le cui condizioni di salute destano molta preoccupazione.