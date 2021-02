Preoccupazione per il Principe Filippo: ecco come sta il consorte della Regina Elisabetta

Nelle scorse ore il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale in misura precauzionale in seguito ad un lieve malore. La BBC ha sottolinea che per il consorte della Regina Elisabetta non si sospetta alcun contagio da Coronavirus.

La situazione sembra essere stabile, tanto che per il Principe Filippo non si è reso necessario l'uso dell'ambulanza per il ricovero. L'uomo è giunto in ospedale con le sue gambe dove resterà in osservazione nei prossimi giorni. Filippo era già stato ricoverato nel periodo di Natale del 2019 per una lieve influenza e le sue condizioni di salute destano negli ultimi anni molta preoccupazione.

Dal 2017, all'età di 95 anni, il duca di Edimburgo si è ritirato dalla vita pubblica e ha trascorso le sue giornate nella tenuta di Sandringham, apparendo al fianco della regina solo in eventi eccezionali come particolari celebrazioni religiose e il matrimonio dei nipoti. Con l'avvento della pandemia di Covid-19, sia Filippo che Elisabetta sono in isolamento a Windsor.

Intanto Harry e Meghan hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo bambino, a poco meno di due anni di distanza dalla nascita del piccolo Archie. I due hanno rivelato di aver dovuto affrontare un tragico aborto nei mesi scorsi che ha messo a dura prova la loro tranquillità familiare. Per fortuna le cose sembrano finalmente essersi sistemate.