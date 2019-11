Preparatevi a dire addio a I Simpson: per Danny Elfman la serie starebbe per finire

Il celebre compositore Danny Elfman, autore della sigla iniziale de I Simpson, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha fatto intendere di essere a conoscenza dell'imminente conclusione della serie dedicata alla famiglia più iconica della televisione americana.

Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie e tutti gli altri bizzarri abitanti di Springfield hanno attraversato quattro decenni di storia delle serie TV, quando esordirono per la prima volta in quel lontano 1989 stregando il pubblico con il loro sarcasmo che celava un non indifferente tono critico nei confronti della società contemporanea.

La serie ideata da Matt Groening, una delle più longeve all'interno del panorama televisivo, ha toccato quota trenta stagioni, con l'annuncio del rinnovo per le stagioni 31 e 32 de I Simpson che ha ulteriormente prolungato la vita dello show. Ma la fine sembra essere in dirittura d'arrivo. Almeno questo è quello che si può evincere dalle dichiarazioni rilasciate da Elfman.

L'autore, celebre per le sue collaborazioni con il regista Tim Burton, durante un'intervista rilasciata al portale Joe ha fatto riferimento alla chiusura della serie, mentre rispondeva a una domanda sul calo della qualità delle ultime stagioni. Elfman ha detto di non essere preoccupato da questa situazione perché tanto lo show sta per finire.

Ecco le sue parole:

"Bene, da quello che ho sentito dire, lo show sta per arrivare alla fine. Così anche questo argomento finirà. Non lo so per certo, ma ho sentito dire che dovrebbe concludersi il prossimo anno".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Danny Elfman? Dopo l'acquisizione di Fox da parte della Disney, la serie sarà disponibile all'interno del catalogo della propria piattaforma streaming, come annunciato dal teaser de I Simpson su Disney+.