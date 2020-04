Preparatevi per altri colpi di scena in How to Get Away With Murder

Dopo le dichiarazioni di Viola Davis a proposito della sesta stagione di How to Get Away With Murder, ecco arrivare anche quelle dello showrunner Pete Nowalk che annuncia la presenza di importanti colpi di scena all'interno degli episodi finali.

Lo scorso settembre lo stesso Nowalk aveva rassicurato i fan riguardo il finale di stagione, promettendo la presenza di risposte in How to Get Away With Murder.

Durante un'intervista concessa al portale Tv Guide, lo showrunner ha rivelato alcuni dettagli a proposito di altri colpi di scena che saranno presenti nello show di ABC:

"Innanzitutto bisogna scoprire chi è stato a uccidere Asher, e sarà qualcosa che scopriremo molto presto, capendo pure se si tratta di una parte importante della storyline o di una cospirazione. Probabilmente uno dei miei colpi di scena preferiti è quello che ancora non avete visto e che presto sarà mostrato. Questo si collegherà al perché l'FBI e il governatore, così come tutti quanti, stanno diventando così duri con Annalise".

How to Get Away With Murder è una serie televisiva thriller/giudiziario con protagonista l'attrice Viola Davis nei panni di Annalise Keating, un avvocato e docente di diritto penale. La sesta stagione viene trasmessa in Italia a partire dallo scorso 27 novembre all'interno della programmazione del canale satellitare Fox.