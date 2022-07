Preparatevi: il prossimo episodio di Better Call Saul sarà intitolato 'Breaking Bad'

Dopo l'ennesimo, straordinario episodio di Better Call Saul e a poche settimane dal gran finale della serie, arriva la notizia che gli irriducibili di Breaking Bad stavano aspettando da anni.

L'episodio della prossima settimana di Better Call Saul, che sarà il terzultimo in assoluto per l'acclamata serie crime di Vince Gilligan e Peter Gould e che sarà disponibile su Netflix da martedì 2 agosto, si intitolerà "Breaking Bad": il titolo e la descrizione dell'episodio sono stati pubblicati in anteprima dal sito canadese TVPassport, e successivamente sono stati confermati dalla stessa AMC.

Presumibilmente, dunque, la puntata includerà l'attesissimo cameo di Bryan Cranston e Aaron Paul, che come già anticipato in precedenza torneranno di nuovo nei panni degli iconici Walter White e Jesse Pinkman. Tra l'altro, come già più di qualcuno ha sottolineato sui social, il titolo dell'episodio è anche un inside-joke del franchise di Vince Gilligan: il personaggio di Jimmy McGill/Saul Goodman, infatti, è stato introdotto in un episodio di Breaking Bad intitolato "Better Call Saul", che usciva esattamente 13 anni. Apparentemente, dunque, Better Call Saul è pronto a restituire il favore, offrendo la chiusura perfetta di un cerchio irripetibile.

Per scoprire quale ruolo avranno Walter White e Jesse Pinkman in Better Call Saul, l'appuntamento è quindi fissato alla prossima settimana: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!