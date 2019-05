Presentate le nuove Funko Pop de Il Trono di Spade, una con Jon Snow e Rheagal

È andato in onda la scorsa domenica l'entusiasmante ed epico terzo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, lo stupefacente The Long Night, ed è in attesa del quarto episodio che la Funko ha rivelato insieme ad HBO le nuove figure in vinile della collezione Pop! dedicate alla serie dei record.

Di Funko Pop! dedicate a Il Trono di Spade ce ne sono ormai moltissime, uscite di anno in anno per coprire una stagione dopo l'altra, ed è anche con quest'ultima che la società ha deciso di regalare ai fan alcune nuove figure dei loro eroi preferiti, creandone anche qualcuna apposita dedicata proprio alla conclusione della serie fantasy più amata della storia del piccolo schermo.



È così che la compagnia di giocattoli ha creato una Funko Rides con Jon Snow in sella al suo drago, Rheagal, che va adesso a completare le altre due già esistenti, quella con Daenerys e Drogon e l'altra con Il Re della Notte e il caduto Viserion. In aggiunta, la Funko ha anche annunciato l'arrivo di una nuova figure con Jon Snow pronto alla Battaglia per Grande Inverno.



Infine, per celebrare l'ultima stagione, sono state annunciate anche alcune Funko Pop! che vedono invece i contendenti principali al Trono di Spade seduti su di esso, dal Re della Notte a Jon Snow, fino a Cersei e Daenerys.



L'ottava stagione de Il Trono di Spade tornerà domenica prossima con il quarto episodio.