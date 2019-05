Il presidente di HBO difende Bienoff e Weiss: 'Sono stati bravi con Game of Thrones'

Casey Bloys, presidente della programmazione di HBO, ha parlato dell'ottava stagione, ritenendola ottima e difendendo il lavoro svolto da David Bienoff e Dan Weiss.

Nonostante la delusione di molti fan, che ha portato la petizione per riscrivere il finale di Game of Thrones a superare il milione di firme, il dirigente ha voluto lo stesso sottolineare la stima nei confronti dei due showrunner. Dare una conclusione alla saga non era un compito facile, e secondo Bloys è stato raggiunto il miglior risultato possibile.

Queste le sue parole:

"Io credo che i ragazzi abbiano fatto un grandissimo lavoro. In qualche modo ci aspettavamo che uno show così grande e famoso come Game of Thrones non avrebbe potuto accontentare tutti, e alcuni sarebbero rimasti insoddisfatti. Ha diviso l'opinione delle persone, per cui c'è stato chi lo ha amato e chi invece di meno. Una cosa del genere è del tutto normale. David e Dan è come se avessero avuto il difficile compito di far atterrare un enorme aereo, e devo dire che ci sono riusciti facendo un ottimo lavoro. Purtroppo non si può accontentare tutti quanti ".

A proposito della stagione - che ha visto tra le celebrità il comico Jimmy Kimmel parlare del finale di Game of Thrones - il presidente HBO ha voluto sottolineare anche la scelta di produrre solo sei episodi:

"I ragazzi avevano in mente un piano ben preciso per questa stagione. Non è stata una scelta frutto del menefreghismo. Hanno avuto piena libertà di decisione".

Infine ha parlato anche dei futuri progetti legati a Game of Thrones ed eventuali sequel, come l'ipotetico spin-off su Arya voluto dai fan:

"Voglio che Game of Thrones rimanga così, senza aggiungere altri collegamenti come potrebbe essere una continuazione riguardante Arya. Credo sia molto meglio puntare sui prequel e sfruttare così l'intero universo creato da George Martin ".