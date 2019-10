Il Presidente di Marvel Television, Jeph Loeb, lascia la compagnia

Il Presidente di Marvel Television, Jeph Loeb, sarebbe pronto a lasciare la Casa delle Idee. La notizia arriva solo pochi giorni dopo la nomina di Kevin Feige a Chief Creative Officer.

Jeph Loeb avrebbe intenzione di annunciare a breve il suo addio a Marvel Television.

Secondo alcune fonti, infatti, avrebbe pianificato il suo ritiro già da diverso tempo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ovvero che la decisione sia arrivata come conseguenza alla nomina di Kevin Feige come supervisore creativo di tutti i prodotti Marvel.

A capo della divisione televisiva della Casa delle Idee dal 2010, Loeb starebbe già lavorando per facilitare la transizione alla fase successiva che non lo vedrà più coinvolto nei progetti Marvel, e dovrebbe annunciare ufficialmente la sua decisione il giorno del ringraziamento.

Sotto la sua egida sono nate serie tv tra le più amate dai fan Marvel, come Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Agent Carter e Cloak & Dagger, ma anche il recente flop Inhumans (di cui si parla già di reboot), e negli ultimi tempi stava lavorando alla realizzazione delle nuove serie tv targate Hulu, tra cui Helstrom e Howard The Duck.

Non è ancora chiaro cosa vogliano dire esattamente nell'economia del Marvel Cinematic Universe questi sconvolgimenti ai vertici per le serie prodotte finora da Marvel Television (e non dai Marvel Studios), ma probabilmente avremo maggiori notizie dopo l'annuncio ufficiale di Loeb (e una conferma diretta da parte della Marvel).