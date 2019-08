Il presidente della Marvel Television sulle prossime serie animate di Hulu

Come vi abbiamo svelato lo scorso febbraio, la divisione televisiva della Marvel ed Hulu hanno annunciato delle serie d'animazione per adulti ispirate ad alcuni fumetti della Casa delle Idee.

Stiamo parlando della serie su Howard il Papero, che vedrà Kevin Smith impegnato come showrunner, ma anche M.O.D.O.K., Tigra & Dazzler, Hit-Monkey e la serie crossover The Offenders.

Parlandone con Deadline, il presidente della divisione televisiva della Marvel Jeph Loeb spiega: "Sono un grande fan di Archer e, insieme a Dan Buckey qui alla Marvel, abbiamo iniziato a parlare della nostra passione per l'animazione. L'idea era quella di fare qualcosa d'animazione per adulti, ed è iniziato tutto parlando della possibilità di un Deadpool animato per adulti. Ma abbiamo pensato ad un gruppo di eroi che, poi, avremmo potuto riunire in un gruppo, un po' come avevamo fatto per i Defenders".

"Abbiamo iniziato a guardare le cose che ci facessero ridere" continua "Tipo Patton Oswalt che fa M.O.D.O.K. o Will e Josh con l'idea di Hit-Monkey, una scimmia assassina ci fa sorridere. Quando sono arrivate Chelsea Handler e Erica Rivinoja e abbiamo iniziato a parlare di cosa poter fare con loro, abbiamo capito che avremmo fatto Tigra & Dazzler, ed è divertente. Ed era inevitabile fare Howard il Papero. Volevamo realizzarlo non come creatura CGI o live-action ma volevamo che fosse un personaggio divertente, intelligente, politico... e sappiamo che con Kevin Smith e Dave Willis tutto ciò potrà accadere. E poi li riuniamo in questo gruppo chiamato Offenders, che è divertente. Il pitch era: 'il gruppo di eroi che non hai mai chiesto'. E' quella l'idea".