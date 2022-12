Presumed Innocent, Jake Gyllenhaal protagonista della miniserie Apple TV+?

La star di Nightcrawler e Prisoners, Jake Gyllenhaal, sarebbe in trattative per entrare a far parte del progetto della miniserie Presumed Innocent, nel ruolo di protagonista e produttore esecutivo. Lo show è firmato da David E. Kelley e J.J. Abrams con Warner Bros. ispirandosi al thriller giudiziario di Scott Turow.

Il libro è stato pubblicato nel 1987 e successivamente trasposto al cinema nel 1990, con un lungometraggio interpretato da Harrison Ford. La storia di Presumed Innocent si concentra sull'impatto che uno scioccante omicidio ha sull'ufficio del procuratore di Chicago, quando un membro del team è sospettato del crimine. Dustin Thomason e Sharr White sono i produttori esecutivi, ai quali potrà aggiungersi lo stesso Gyllenhaal.



Presumed Innocent di J.J. Abrams su Apple TV+ si concentrerà sull'approfondimento di tematiche come ossessione, sesso, politica e potere e i limiti dell'amore; accusato di omicidio, l'uomo cercherà di difendersi e tenere insieme la propria famiglia e il proprio matrimonio.



Il personaggio potrebbe essere l'ideale per Jake Gyllenhaal, che in tv sinora ha partecipato soltanto come guest star ad alcune produzioni come Uomo vs Natura e Inside Amy Schumer.



Nel 2022 l'attore è stato il protagonista dell'ultimo film diretto da Michael Bay. Non perdetevi la nostra intervista a Jake Gyllenhaal per Ambulance, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso marzo. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garrett Dillahunt e Keir O'Donnell.