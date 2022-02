Presumed Innocent, sarà JJ Abrams a produrre la nuova serie Apple TV+!

A J.J. Abrams non piace stare con le mani in mano: accantonato (momentaneamente?) l'universo di Star Wars dopo la criticatissima trilogia sequel e impegnato ancora oggi con Lovecraft Country, l'autore di Lost è pronto a lanciarsi in una nuova avventura nelle vesti di produttore per Presumed Innocent, nuova serie targata Apple TV+.

Mentre ancora si parla di dissapori tra Lucasfilm e J.J. Abrams in occasione di Star Wars: Il Risveglio della Forza, dunque, Apple annuncia la nuova serie tratta dall'omonimo romanzo di Scott Turow edito nel 1987: al fianco di Abrams troveranno spazio come produttori Dustin Thomason e Ben Stephenson, mentre David E. Kelley (The Undoing, Nine Perfect Strangers) farà da showrunner.

Presumed Innocent parte con il ritrovamento del corpo senza vita del vice procuratore distrettuale della contea di Kindle, Carolyn Polhemus, vittima di stupro: la storia segue dunque le vicende di Rozat 'Rusty' Sabich, collega della vittima, incaricato dal suo capo e mentore Raymond Horgan di portare avanti le indagini su un caso nel quale interferiranno, inevitabilmente, i trascorsi sentimentali tra Sabich e la donna assassinata.

Non si tratterà, comunque, della prima trasposizione del romanzo di Kurow: già nel 1990 Presumed Innocent era infatti sbarcato sul grande schermo in un film con Harrison Ford e Raul Julia. Tornando a J.J. Abrams, intanto, recentemente il produttore ha parlato del suo ruolo nell'universo DC.