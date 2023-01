Presumed Innocent, Ruth Negga si aggiunge a Jake Gyllenhaal per AppleTV+

E' davvero fresca la notizia della nuova serie targata AppleTV+: Presumed Innocent. E' ancora più fresca tuttavia la notizia della trattativa di Jake Gyllenhaal per la nuova serie di JJ Abrams , che ne sarà il produttore insieme all'attore. Del cast ufficiale farà parte anche Ruth Negga.

L'attrice vanta già molti titoli di successo alle sue spalle: World War Z (2013), Misfits (2009-2013), Ad Astra (2019) e nel 2021 Passing.

In Presumed Innocent Ruth Negga interpreterà Barbara Sabich, moglie di Rusty Sabich, che pare verrà interpretato da Gyllenhaal. L'attore è tuttavia ancora in trattativa, in quanto non solo sarà il protagonista, ma sarà anche il produttore della serie. Barbara è un'artista (nello specifico è una gallerista) la cui vita verrà messa in subbuglio dopo che il marito viene accusato di omicidio della sua collega Carolyn Polhemus. La situazione si aggrava rapidamente quando vengono alla luce dei trascorsi dei due. Il matrimonio tra Barbara e Rusty verrà dunque messo a dura prova.

La serie AppleTV+ è tratta dall'omonimo romanzo del 1987 dello scrittore Scott Turow, un thriller giudiziario che ha tenuto i suoi lettori incollati alle pagine per molto tempo. E' stato confermato che sarà JJ Abrams a produrre Presumed Innocent, accanto a Gyllenhaal, David E. Kelley e la Warner Bros.