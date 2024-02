Presunto Innocente, la serie Apple con Jake Gyllenhaal ha una data d'uscita

La nuova miniserie Presunto Innocente, che servirà da remake al film di Alan J. Pakula del 1990 e che vedrà nel ruolo del protagonista Jake Gyllenhaal, ha finalmente una data d’uscita ufficiale, dopo l’annuncio di Apple che ha reso note le date di debutto di diversi prodotti che potremo vedere su AppleTV+ nella prima metà di questo 2024.

Dopo aver aggiornato sul fatto che Jake Gyllenhaal sarà il protagonista dello show televisivo Presunto Innocente, torniamo ad occuparci del remake in chiave seriale del film che ha visto Harrison Ford nei panni del Rusty Sabich trasposto dalle vicende racontate nel romanzo di Scott Turow, per riportare la data d’uscita comunicata da Apple durante un incontro con l’associazione dei critici televisivi.

Durante una data invernale del tour, l’azienda ha condiviso i giorni in cui i prodotti destinati alla piattaforma di streaming vedranno la luce, attribuendo il 14 giugno 2024 alla nuova serie in 8 episodi che porterà sul piccolo schermo il protagonista di Donnie Darko.

Lo show racconterà le storie di un procuratore che si ritroverà a dover indagare su un omicidio in cui presto sarà coinvolto in maniera molto più tetra, venendo sospettato del crimine ai danni di una collega con la quale aveva avuto una burrascosa relazione.

La serie debutterà con due episodi per poi proseguire con una puntata alla volta a cadenza settimanale fino alla conclusione.

In attesa di poter scoprire di più su questo nuovo adattamento, vi lasciamo al trailer di Road House, prossimo film con Jake Gyllenhaal in uscita su Amazon Prime Video.