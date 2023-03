Pretty Baby, Brooke Shields è stupita di essere sopravvissuta

Brooke Shields, attrice popolare per il ruolo di Violet in Pretty Baby, dirige la docuserie Pretty Baby: Brooke Shields che approderà sulla piattaforma statunitense Hulu il 3 aprile.

La popolare attrice ha raccontato di come non sia stato facile per lei dover controllare l'immensa attenzione dei media nei suoi confronti dopo l'iconica apparizione in Pretty Baby: Brooke Shields, infatti, all'epoca aveva solo 12 anni ma era già considerata una sex simbol.

Un vortice di emozioni contrastanti per l'attrice di Labuna Blu: la gioia per il successo, la pressione sociale e la consapevolezza della propria sensualità che vengono raccontati dall'attrice in Pretty Baby: Brooke Shields. Nel documentario, Broke Shields racconta l'abuso sessuale agli inizi della sua carriera.

"Sono sbalordita di essere sopravvissuta a tutto ciò", ha dichiarato l'attrice protagonista della docuserie diretta da Lana Wilson, presentata in anteprima al Sundance dove Brooke Shields ha raccontato la violenza sessuale subita.

Il trailer della docuserie inizia con la voce del presentatore Mike Douglas che fa i complimenti alla giovane attrice nel corso di un talk show, provocandole imbarazzo. Parte così la voce fuoricampo di Schield che afferma come, per tutta la sua vita, il suo aspetto è stato l'unica attrazione per il resto del mondo.

"L'intera mia vita si racchiude nella frase 'Hai un bel viso', una cosa che mi ha sempre molto scottato. Ricordo di essere stata sulla copertina di Time all'età di 16 anni con il titolo 'The '80s Look': rappresentavo il volto di un decennio: ma chi lo aveva deciso?".

In Pretty Baby:Brooke Shields, l'attrice racconta anche le vicende di altre baby dive come Draw Barrymore e Laura Linney. Al momento non vi è una data per l'uscita italiana di Pretty Baby:Brooke Shields.