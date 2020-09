Pretty Little Liars: 5 curiosità che forse non conoscevate sulla serie

Pretty Little Liars ha affascinato i fan per sette stagioni e la puntate finale è stato l'evento più twittato del 2017. La serie ha avuto diversi misteriosi colpi di scena nel corso degli anni, ma anche il fan più astuto potrebbe non sapere tutto ciò che è servito alla realizzazione dello spettacolo. Ecco le 5 curiosità più intriganti:

Sara Shepard, l'autrice della serie di libri che ha ispirato lo spettacolo, ha realizzato due cameo: Pretty Little Liars è basata sull'omonima serie di libri dell'autrice Sara Shepard. Quest'ultima ha realizzato due cameo nello show. La sua prima apparizione fu durante la prima stagione, l'episodio sette, quando interpretò un'insegnante supplente di nome Miss Shepard. La seconda volta che è apparsa è stata nella quinta stagione, episodio 24, quando ha interpretato un'analista di notizie di nome Sara Shepard. Shepard ha avuto l'idea per la serie dopo aver parlato con persone che sono sopravvissute ai rapimenti: durante un'intervista con Cosmopolitan nel 2017, ha dichiarato che aveva una vicina di casa che era stata rapita ed era sopravvissuta. Più tardi, ha appreso che anche un suo amico era stato rapito da bambino. Di conseguenza, Shepard ha detto che ha sempre "voluto scrivere una storia misteriosa che avesse qualcosa a che fare con gli stalker". Ha poi aggiunto: "Ricordo di aver pensato: 'Cosa succede quando qualcuno ti porta via? Cosa succede dopo?'" Ashley Benson ha aiutato a selezionare la sigla dello spettacolo: l'attrice che ha interpretato Hanna Marin nella serie, è stata colei che ha suggerito la sigla dello show - "Secret" di The Pierces. Secondo Entertainment Weekly, Benson ha trovato la canzone e l'ha suonata per gli altri attori mentre tornavano a casa dalle riprese dello spettacolo. A tutti piacque e la scelsero. Lucy Hale ha odiato il suo movimento nei titoli di apertura: l'attrice in realtà ha improvvisato il suo ormai iconico "shh" alla fine della sigla dello show. "[Il mio] zittire la telecamera è stata in realtà un'idea improvvisa che è capitata per fare il montaggio finale", ha detto nello stesso articolo di Cosmopolitan. In seguito ha twittato che odiava il modo in cui il suo dito era fuori centro sulla sua bocca. "Ehi, qualcuno ha notato come il mio dito non sia centrato quando 'muovo' la telecamera nell'introduzione? Sì, anche a me dà fastidio", ha scritto. Dopo la fine dello spettacolo, le cinque protagoniste si sono tatuate l'iniziale del nome del loro personaggio sulle dita che avrebbero usato per fare quello stesso movimento. A Sasha Pieterse non piaceva la tipica maglietta gialla del suo personaggio: Alison DiLaurentis, interpretata da Sasha Pieterse, è diventata famosa anche grazie alla sua maglietta gialla arruffata. In un episodio del 2016 di "The Talk", Pieterse ha confessato di aver sempre odiato quella maglietta. "Personalmente odio quella maglietta e l'ho detto fin dall'inizio", ha detto. "Ci sono 13 copie di quella maglietta, e voglio prenderle tutte e bruciarle".

Vi lasciamo alla reunion di beneficenza organizzata dalle attrici di Pretty Little Liars. Nel frattempo sapevate che c'è anche un remake asiatico della serie Pretty Little Liars?