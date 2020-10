Pretty Little Liars: i 5 episodi che vanno assolutamente visti

Pretty Little Liars ha affascinato i fan per sette stagioni e ben 160 episodi. La puntata finale ad esempio è stato uno degli eventi più twittati del 2017. Vediamo, però, quali sono secondo noi i 5 episodi che non vanno assolutamente persi:

Sono ancora qui (episodio 1, stagione 1): non possiamo parlare dei migliori episodi di Pretty Little Liars senza includere il primo. Ciò che accade in quell'introduzione prepara i successivi 159 episodi e ci sono informazioni chiave che giocano un ruolo importante in tutta la serie. Immediatamente, scopriamo che Spencer stava con il fidanzato di sua sorella, Hanna ha l'abitudine del taccheggio, Aria si è baciata con il suo insegnante di liceo Ezra Fitz (Ian Harding) ed Emily è attratta da un'altra ragazza. Nel mezzo c'è un'inquietante alone magico, insomma è tutto perfetto. Senza mascher-A (episodio 25, stagione 2): le quattro ragazze scoprono che Alison era entrata in un motel fuori dai sentieri battuti prima di scomparire. Spencer e Mona Vanderwaal (Janel Parrish) si dirigono verso il motel dove trovano il nascondiglio della ragazza. Nel frattempo, gli altri sono a un ballo mascherato scolastico. Spencer inizia a guardare nella stanza del motel, piena di foto delle ragazze e altri oggetti. Qui inizia un'indagine piena di colpi di scena e segreti. Il treno per Halloween (episodio 13, stagione 3): si svolge durante un viaggio in treno organizzato per Halloween dove si esibisce Adam Lambert, ma questo è solo l'inizio della follia. L'agente Garrett Reynolds (Yani Gellman), che usciva con Jenna Marshall (Tammin Sursok), viene scoperto morto. Peggio ancora, è Aria che trova il suo cadavere mentre lei è intrappolata in una stanza con lui. Essendo uno degli episodi di Halloween più iconici di questa serie, non rimarrete delusi! La ragazza sul pullman (episodio 13, stagione 4): l'evento che ha dato il via all'intero spettacolo è la scomparsa di Alison e la presunta morte. L'episodio pilota, infatti, mostrava anche un funerale organizzato per lei. Tuttavia, nella stagione 4, le Liars capiscono che potrebbe non essere andata via, e potrebbe effettivamente essere tornata in città. Si vestono in abiti d'epoca per organizzare una festa a Ravenswood e inseguire una ragazza dai capelli biondi con un cappotto rosso che sembra scomparire nel nulla. Verso la fine, finalmente mettono all'angolo la figura vestita di rosso e scoprono che Alison è viva. Da questo momento ha inizio uno stravolgimento totale della serie. Finché morte non ci separi - Prima e Seconda parte (episodio 20, stagione 7): insomma, non potevamo esimerci dall'inserire il finale di serie. Accadono talmente tanti colpi di scena che non possiamo descrivere l'episodio senza fare spoiler, però possiamo semplicemente affermare che è stata la degna conclusione di una delle serie più appassionanti di sempre.

Vi lasciamo alla reunion di beneficenza organizzata dalle attrici di Pretty Little Liars. Nel frattempo sapevate che c'è anche un remake asiatico della serie Pretty Little Liars?