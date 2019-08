Pretty Little Liars: è in arrivo un remake asiatico per la piattaforma Viu

Siamo abituati ai produttori americani che acquisiscono i diritti di opere provenienti da altri stati per farne un remake o un adattamento dal sapore Yankee, talvolta attirando su di sé numerose critiche, come insegna il film su Death Note. Questa volta però il processo si è invertito con l'annuncio del remake asiatico di Pretty Little Liars.

Deadline riporta che è stato raggiunto un accordo tra la Warner Bros e la società di streaming Viu per un remake del teen drama di sette stagioni andato in onda prima su ABC Family e in seguito su Freeform. La serie verrà girata a Bali e sarà diretta da Emil Heradi.

Come nella versione americana, lo show sarà incentrato su un gruppo di quattro ragazze che, dopo la scomparsa della propria leader, si allontanano tra loro. Tornano però insieme quando ricevono alcuni messaggi da un personaggio misterioso che si firma 'A', contenenti diversi segreti delle ragazze e la minaccia di rivelarli a tutti.



Viu è una piattaforma di streaming con sede a Hong Kong ed è disponibile in 17 nazioni tra Asia, Africa e Medio Oriente. Ha circa 30 milioni di abbonati e quello di Pretty Little Liars non è il primo adattamento in lavorazione. Di recente è stato infatti pubblicato il remake di The Bridge.