Pretty Little Liars, due nuove aggiunte nel cast del reboot

Il reboot di Pretty Little Liars targato HBO Max dà il benvenuto a due nuove piccole bugiarde: Malia Pyles e Zaria si aggiungono al cast della serie.

Pretty Little Liars: Original Sin ci mostra il suo quintetto protagonista finalmente al completo.

Il reboot di Pretty Little Liars ci aveva già comunicato il casting di Chandler Kinney e Maia Reficco, assieme a quello di Bailee Madison, ma quest'oggi arriva l'annuncio dell'ingresso nel cast di altre due Liars: Malia Pyles e Zaria.

Pyles sarà Minnie "la più giovane delle Liars. Portandosi dietro i trauma dell'infanzia, Minnie trascorre gran parte del suo tempo nel mondo virtuale, ma è più che capace di affrontare le forze oscure di Millwood... Incluso A!"

Zaria, invece, sarà Faran "una ballerina composta e disciplinata con aspirazioni che la porterebbero fuori da Millwood. Ma A non è l'unico villain nella vita di Faran. Nel mondo della danza, c'è anche la morte per migliaia di micro-aggressioni".

Roberto-Aguirre Sacasa, creatore e showrunner del reboot, ha scritto su Instagram, condividendo una foto di gruppo delle cinque ragazze: "Il nostro quintetto di Pretty Little Liars (aka le favolose e badass ragazze sopravvissute). Benvenute a Millwood @maliapyles (Minnie) e @zariazariazaria (Faran). Non vedo l'ora di unirmi a voi in questa nuova avventura da brivido! Ora manca solo uno dei personaggi iconici della serie... A".

Come riportato precedentemente, la sinossi di Pretty Little Liars: Original Sin recita: "Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi lacerato la pacifica e laboriosa cittadina di Milwood. Adesso, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze disperate - una nuova generazione di Liars - si ritrova a essere tormentata da uno sconosciuto assalitore , e a pagare il prezzo dei peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni prima... E anche il loro. Nel nuovo, dark coming-of-RAGE teen drama dalle tinte horror Pretty Little Liars: Original Sin ci troveremo a chilometri e chilometri da Rosewood, ma nello stesso universo di Pretty Little Liars, in una nuova città, e con una nuova generazione di piccole bugiarde".