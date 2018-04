Pretty Little Liars: ecco le prime foto dello spinoff, intitolato The Perfectionists!

La prossima generazione diè stata ufficialmente presentata questa settimana, visto che Marlene King & Co. ha ufficialmente chiuso le riprese del pilot di Perfectionists, ambientate in Oregon.

Basato sui romanzi di Pretty little Liars, scritti dall'autrice Sara Shepard, lo spinoff the Perfectionists ritrova Alison e Mona - interpretate da Sasha Pieterse e Janel Parrish - che si trasferiscono nella città di Beacon Heights, dove incontrano "un mistero e un omicidio tutti nuovi", secondo quanto riferito dalla showrunner Marlene King.

Questo nuovo serial unirà le ragazze ad alcuni volti nuovi, tra i quali spiccano Sofia Carson (Descendants) nei panni di Ava, una "blogger e programmatrice di tendenza"; Sydney Park (The Walking Dead) nelle vesti di Caitlin, "la figlia perfetta di due madri perfette" con aspirazioni politiche; Eli Brown nei panni di Dylan, una violoncellista dedita in egual misura al suo fidanzato e alla sua musica; Graeme Thomas King nei panni del "brillante giovane scienziato" di nome Jeremy; Hayley Erin (General Hospital) in un misterioso ruolo senza nome al momento; e Kelly Rutherford (Gossip Girl) nei panni di Claire Hotchkiss, potente burattinaia della città.

E, poiché una importante presenza social è praticamente necessaria per entrare nell'universo Pretty Little Liars, il cast ha condiviso molte foto dal dietro le quinte del set del pilot.

Date pure un'occhiata!