Pretty Little Liars, HBO Max ordina ufficialmente il reboot: tutti i dettagli

Il reboot di Pretty Little Liars prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa ha trovato una dimora: la sere è stata ufficialmente ordinata da HBO Max, e i primi dettagli sono stati svelati.

Si chiamerà Pretty Little Liars: Original Sin, lo show guidato dal creatore di Riverdale, e sarà ambientato nello stesso universo della serie originale, ma in un'altra città, e "seguirà una nuova generazione di Liars".

Marlene King, creatrice, produttrice e showrunner della serie Freeform, non sarà coinvolta nel progetto.

"Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi lacerato la pacifica e laboriosa cittadina di Milwood. Adesso, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze disperate - una nuova generazione di Liars - si ritrova a essere tormentata da uno sconosciuto assalitore , e a pagare il prezzo dei peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni prima... E anche il loro" recita la sinossi ufficiale fornita quest'oggi da HBO Max "Nel nuovo, dark coming-of-RAGE teen drama dalle tinte horror Pretty Little Liars: Original Sin ci troveremo a chilometri e chilometri da Rosewood, ma nello stesso universo di Pretty Little Liars, in una nuova città, e con una nuova generazione di piccole bugiarde".

Nato da una collaborazione tra Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, anche produttori esecutivi della serie, il reboot di Pretty Little Liars è prodotto da Alloy Entertainment e Warner Bros. Television.

"Siamo grandi fan di quello che hanno creato Marlene King e il cast originale, e sapevamo che dovevamo trattare la serie originale come #canon e realizzare qualcosa di differente" hanno commentato Aguirre-Sacasa e Bring "Perciò prediligeremo il lato horror e [punteremo molto] sulla suspense per il reboot, che speriamo possa onorare ciò che i fan hanno amato della serie originale, innestandovi degli elementi nuovi e inaspettati".

Attendiamo ora ulteriori dettagli sulla produzione e la messa in onda dello show.