Pretty Little Liars: Lindsey Shaw rivela di essere stata licenziata per abuso di droghe

Lindsay Shaw ha interpretato il personaggio ricorrente di Paige McCullers in circa 45 episodi di Pretty Little Liars, serie televisiva della ABC andata in onda dal 2010 al 2017 per un totale di sette stagioni. Tuttavia, solo poche ore fa l'attrice ha rivelato il vero motivo dietro il suo addio allo show, che pare coinvolge il suo abuso di droghe.

Secondo la Shaw, che in carriera ha partecipato anche alla serie 10 cose che odio di te e Faking It, il suo addio nella quinta stagione di Pretty Little Liars è avvenuto perché è stata licenziata dallo show, a causa delle sue difficoltà con l'uso di droghe e con problemi relativi alla sua immagine corporea.

"È stato bruttissimo", ha spiegato Shaw. Sono stata chiamata nell'ufficio della creatrice di Pretty Little Liars [I. Marlene King]. E lei mi ha detto: 'Allora ti lasciamo andare'", ha ricordato Shaw. "Mi ha detto: 'Non è per la tua recitazione, ma hai qualcuno con cui parlare?'. E io: 'No'. E lei: 'Beh, trova qualcuno' e 'Ma ora dobbiamo lasciarti andare'".

La Shaw ha poi rivelato che il suo abuso di droghe e i problemi di immagine corporea hanno avuto un impatto evidente sul suo lavoro in Pretty Little Liars, dato che alla fine ha affrontato "un'intera stagione" dello show mentre era sotto l'effetto di droghe.

"Quando avevo il mio problema e mi trovavo tra un lavoro e l'altro, non dovevo mai affrontare il mio rapporto con il cibo perché potevo sempre andare a prendere dell'Adderall", ha raccontato Shaw. "Era davvero una cosa imbarazzante. Non avevo un bell'aspetto se ero troppo magra e poi, quando ho iniziato a rimettere su peso, non riuscivo a sopportare di essere troppo grassa".

Dopo la conclusione della serie principale, il sequel di Pretty Little Liars, intitolato Pretty Little Liars: Original Sin, ha debuttato sul servizio di streaming Max nel luglio del 2022.

Original Sin è stato rinnovato per una seconda stagione, in cui è stato confermato il ritorno della star di Pretty Little Liars Annabeth Gish nel ruolo della dottoressa Sullivan.