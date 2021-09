Pretty Little Liars: Original Sin, altri 8 attori si uniscono al cast della serie HBO Max

Sono ben otto le nuove aggiunte al cast di Pretty Liars: Original Sin, il reboot della serie ABC prodotto da HBO Max. Scopriamo insieme quali sono gli attori che vedremo nello show.

Il reboot di Pretty Little Liars si prepara ad accogliere altri attori dopo che nelle scorse settimane sono state annunciate le sue protagoniste (Maia Refico, Chandler Kinney, Bailee Madison, Zaria e Malia Pyles).

Quest'oggi però sono Aiono (Alla scoperta di 'Ohana, Royal Crush), Mallory Bechtel (Hereditary, Know Fear), Eric Johnson (American Gods, Vikings), Ben Cook (Paterno, Disney's Newsies: The Broadway Musical), Jordan Gonzalez (The L Word: Generation Q, Portico), Carson Rowland (Il colore delle magnolie, Ghost Tape), Elias Kacavas (House of Fluff, The Death of a Matriarch) e Benton Greene (Broken City, Sydney) i nuovi arrivati in città, come annuncia anche l'ideatore, regista, sceneggiatore e produttore dello show Roberto Aguirre-Sacasa sui social.

Alex Aiono sarà Shawn "il ragazzo di Noa (Maia Refico. È uno degli atleti più popolari di Millwood High".

Mallory Betchel sarà invece Karen "la reginetta di Millwood High e antagonista delle nostre piccole bugiarde".

Eric Johnson interpreterà lo Sceriffo Beasley "il dispotico patriarca della famiglia Beasley".

Ben Cook sarà Henry "un arrogante ma assai talentuoso ballerino del Milwood High e partner di Faran (Zaria)... Sia sul palco che non".

Jordan Gonzalez presterà il volto ad Ash "affascinante studente transgender al Millwood High e interesse romantico di Minnie (Malia Pyles)".

Carson Rowland interpreterà Chip "come Tabby (Chandler Kinney), Chip è un grande appassionato di cinema. E ha una cotta non troppo segreta per lei".

Elias Kacavas sarà Greg "di giorno il fidanzato perfetto di Karen (Betchel), di notte, la loro relazione è segretamente molto tumultuosa, similmente a quella dei genitori di Karen".

Infine, Benton Greene interpreterà Zeke "l'adorato padre di Faran. Zeke fa difficoltà a navigare il difficile mondo dell'acciaieria e quello femminile e pieno di eccessi della danza frequentato da sua figlia".

Chi è che non vede l'ora di scoprire quali bugie diranno questa volta le nostre protagoniste?