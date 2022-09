Pretty Little Liars Original Sin: HBO rinnova il reboot per una seconda stagione!

La prima stagione di Pretty Little Liars: Original Sin, reboot del celebre show che tutti conosciamo, ha fatto il suo debutto negli Sati Uniti lo scorso 28 luglio.

E a solo poco più di un mese dalla sua uscita, HBO ha deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione. Creata da Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, la nuova serie ha debuttato cinque anni dopo la fine di Pretty Little Liars, concentrandosi su nuovi personaggi nella città immaginaria di Millwood, in Pennsylvania, con molteplici riferimenti a film horror iconici.

"Siamo così orgogliosi dell'incredibile risposta sia dalla critica che dai fan che Pretty Little Liars: Original Sin ha ricevuto", ha affermato Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max. “Gli spettatori hanno abbracciato la nostra nuova generazione di Liars e la brillante versione oscura e horror di Roberto e Lindsay di questo iconico franchise. Insieme a Alloy e Warner Bros. Television, siamo entusiasti di continuare l'eredità di Pretty Little Liars".

Il cast della prima stagione è composto da Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco, Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Eric Johnson, Alex Aiono e Lea Salonga.

E voi, siete felici per questo rinnovo? Fatecelo sapere nei commenti.