Pretty Little Liars: Original Sin, HBO svela il cast dell'atteso reboot

A settembre dello scorso anno HBO ha ordinato il reboot di Pretty Little Liars, l'iconico show scritto da da Roberto Aguirre-Sacasa e basato sulla serie di libri Giovani, carine e bugiarde di Sara Shepard.

Naturalmente lo spin-off racconterà una storia totalmente differente da quella della serie principale. La cittadina di Millwood è stata stravolta da alcuni tragici eventi. Vent'anni dopop un gruppo di adolescenti è tormentato da un aggressore sconosciuto. Le giovani donne sono così costrette a pagare per i peccati commessi dai loro genitori due decenni fa. Tutto questo stravolge completamente la loro vita.

Dopo aver rivelato i nomi delle protagoniste del reboot di Pretty Little Liars, molti altri sono i nomi che si sono aggiunti al cast della serie HBO. Lea Salonga interprete Elodie, la mamma di Minnie (Malia Pyles), una donna disposta a tutto pur di aiutare sua figlia, stravolta da un trauma in tenera età. Sharon Leal si unisce al cast nel ruolo di Sidney, la madre di Tabby (Chandler Kinney), un'agente immobiliare che fa del suo meglio. Carly Pope appare come Davie, la madre di Imogen (Bailee Madison). Le due sono sempre state molto unite ma un segreto dal passato potrebbe mettere a rischio le loro vite. Elena Goode invece è Marjorie, la madre di Noa (Maia Reficco), un'infermiera al Millwood General. Infine, Zakiya Young interpreta Corey, la madre di Faran (Zaria) che dopo il divorizio si è trasferita a Pittsburgh, mentendo a tutti sul suo lavoro.

Cosa ne pensate di questo reboot? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.