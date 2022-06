Pretty Little Liars: Original Sin, le nuove bugiarde nei character poster del reboot

Mentre attendiamo l'arrivo dell'atteso reboot di Pretty Little Liars targato HBO MAX, PAPretty Little Liars: Original Sin, questi nuovi character poster iniziano a presentarci le bugiarde di turno...

Minnie "Mouse" Honrada (Malia Pyles), Faran Bryant (Zaria),Imogen Adams (Bailee Madison), Tabby Haworthe (Chandler Kinney) e Noa Olivar (Maia Reficco) sono le nuove bugiarde di HBO Max che trovate anche raffigurate nei character poster in calce alla notizia, e anche se la storia cambia città e protagoniste, possiamo aspettarci comunque misteri, bugie e tradimenti come promette il franchise.

"Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi lacerato la pacifica e laboriosa cittadina di Milwood. Ora, un gruppo di ragazze disperate - una nuova generazione di giovani Liars - si ritrova a essere tormentata da uno sconosciuto assalitore, e a pagare il prezzo del peccato commesso dai loro genitori due decenni prima... E anche il loro" si legge nella sinossi ufficiale di Pretty Little Liars: Original Sin.

Che cosa avranno combinato i genitori delle ragazze, e cosa avranno quest'ultime per peggiorare la situazione? Lo scopriremo quando la serie ideata dal papà dell'Archieverse Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring arriverà sugli schermi, che per gli Stati Uniti sarà a partire dal 28 luglio, come ci ha svelato il primo teaser di Pretty Little Liars: Original Sin.