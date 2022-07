Pretty Little Liars: Original Sin, le piccole bugiarde tronano nel nuovo trailer

Alla fine di questo mese, Pretty Little Liars: Original Sin farà il suo debutto su HBO Max e così, in attesa dei primi due episodi, il servizio streaming ha pubblicato un nuovo trailer che ci riporta nel mondo delle piccole bugiarde e ci permette di dare un primo sguardo a questa serie reboot.

In Pretty Little Liars: Original Sin, una serie di tragici eventi ha sconvolto la cittadina di Millwood vent'anni fa. Ora, ai giorni nostri, un disparato gruppo di ragazze adolescenti si ritrova ad essere tormentato da uno sconosciuto aggressore che le costringe a pagare per il peccato commesso dai propri genitori due decenni fa. In questo oscuro dramma di formazione dalle sfumature horror, ci troviamo a miglia di distanza da Rosewood, ma all'interno dello stesso universo di Pretty Little Liars. In una città nuova di zecca, con una nuova generazione di piccole bugiarde.

Il reboot di Pretty Little Liars è nato da una collaborazione tra Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, e l'obiettivo è quello di rendere la serie originale canonica seppur con l'intenzione di realizzare qualcosa di totalmente differente da essa:

"Siamo grandi fan di quello che hanno creato Marlene King e il cast originale, e sapevamo che dovevamo trattare la serie originale come canone seppur realizzando qualcosa di differente. Perciò abbiamo deciso di prediligere il lato horror e punteremo tutto sulla suspense per il reboot, che speriamo possa onorare ciò che i fan hanno amato della serie originale, pur con l'aggiunta di elementi nuovi e inaspettati".

