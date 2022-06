Pretty Little Liars: Original Sin, svelati teaser e data d'uscita dello spin-off HBO Max

Abbiamo finalmente una data d'uscita per gli episodi della prima stagione di Pretty Little Liars: Original Sin, lo spin-off prodotto da HBO Max della popolare serie di ABC Family, e ce la svela il primo teaser ufficiale dello show.

I fan di Pretty Little Liars non dovranno attendere a lungo per scoprire che aria tira dalle parti di Milwood, la cittadina in cui è ambientato Pretty Little Liars: Original Sin.

Lo spin-off reboot di Pretty Little Liars ideato, scritto e prodotto da Roberto Aguirre Sacasa (il papà dell'Archieverse) assieme a Lindsay Calhoon Bring (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) arriverà sulla piattaforma streaming HBO Max a partire dal 28 luglio, quando verranno trasmessi i primi 3 episodi. A seguire, nuovi episodi saranno trasmessi il 4 e l'11 agosto, mentre gli ultimi tre debutteranno il 18 agosto.

"Venti anni or sono, una serie di tragici eventi ha quasi distrutto la pacifica e laboriosa cittadina di Milwood. Adesso, un gruppo di giovani ragazze disperate - una nuova generazione di Liars - si ritrova a essere tormentata da uno sconosciuto aggressore, e a pagare il prezzo dl misterioso peccato commesso dai loro genitori due decadi prima... E anche il loro" recita la sinossi ufficiale dello show.

In Pretty Little Liars: Original Sin ci troveremo infatti "a chilometri e chilometri da Rosewood, ma nello stesso universo di Pretty Little Liars" e, promette Aguirre-Sacasa, ne vedremo delle belle. Intanto, però, vi ricordiamo che qui in Italia sono disponibili su Netflix tutte le stagioni di Pretty Little Liars.