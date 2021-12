Pretty Little Liars: Original Sin, tre nuove aggiunte al cast: ecco di chi si tratta

Tre nuove attrici si aggiungono al cast di Pretty Little Liars: Original Sin, la nuova serie tv di HBO Max prodotta da Roberto Aguirre-Sacasa. Scopriamo chi sono e chi interpreteranno.

Lo scorso anno veniva annunciato ufficialmente un reboot di Pretty Little Liars a opera dell'autore di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Roberto Aguirre Sacasa.

Da allora abbiamo scoperto che Pretty Little Liars: Original Sin, questo è il titolo, sarà ambientato nello stesso universo della serie originale, ma in un'altra città, Millwood, dove presente e passato si incroceranno per formare un nuovo, appassionante mistero.

E se abbiamo già fatto la conoscenza delle attrici che interpreteranno le nuove Liars, quest'oggi scopriamo chi presterà il volto alle loro madri... Da adolescenti.

Ava DeMary (Law and Order: SVU) sarà la giovane Davie Able (interpretata da Carly Pope in versione adulta, la madre di Imogen). "Bella e imperiosa, Davie è la leader del suo popolare gruppo di amici. Quando una tragedia orribile sconvolge le vite dei suoi amici, Davie è colei che riuscirà a tenerli uniti".

Kristen Maxwell (Farewell Amor), sarà invece la giovane Sidney Haworthe (interpretata da Sharon Leal in versione adulta, la madre di Tabby) "la più calorosa della nostra clique di ragazze popolari. Sidney ha un debole per Angela Waters, un'aoutcast. Ma è comunque parte di un oscuro mistero che scopriremo nel corso della stagione)".

Gabriella Pizzolo (Stranger Things) sarà infine Angela Waters "una ragazza solitaria che è alla disperata ricerca di un luogo a cui appartenere. Presto Angela entrerà a far parte di un gruppo di affascinanti e promettenti giovane ragazze, ma questa nuova amicizia arriverà a un caro prezzo".