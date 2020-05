A tre anni dall'episodio finale di Pretty Little Liars, i protagonisti della serie ABC si riuniranno con la creatrice Marlene King per una chiacchierata live organizzata per beneficenza da Cast4Goods.

"Oggi è il grande giorno! Siamo super entusiasti di rivelare la nostra prossima chiacchierata live che avverrà venerdì 15 maggio con il cast di Pretty Little Liars" si legge nella descrizione dell'evento. "Sono passati quasi 3 anni falla fine di Pretty Little Liars, e abbiamo atteso questo momento fin da allora. Con noi ci saranno tutti i vostri membri preferiti del cast e la creatrice Marlene King, pronti a rispondere a tutte le nostre domande scottanti e discutere tutti i retroscena di Pretty Little Liars in esclusiva per Cast4Good. Il nostro moderatore sarà Damian Holbrook di TV Guide, e non vediamo l'ora di scoprire che domande avete in serbo per il cast."

Oltre alla King, parteciperanno Ashley Benson (Hanna Marin), Troian Bellisario (Spencer Hastings), Tyler Blackburn (Caleb Rivers), Lucy Hale (Aria Montgomery), Ian Harding (Ezra Fitz Fitzgerald), Shay Mitchell (Emily Fields), Jane Parrish (Mona Vanderwaal) e Sasha Pieterse (Alison DiLaurentis).

Come rivelato nel post Instagram che potete trovare in calce, tramite la "Virtual VIP Experience" Cast4Goods offrirà la possibilità di partecipare ad una videochiamata "testa a testa" con uno degli attori.

Per altre notizie, vi ricordiamo che lo spin-off di Pretty Little Liars The Perfectionists è stato cancellato da Freeform lo scorso settembre dopo una sola stagione.