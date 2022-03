Pretty Little Liars, tutte le stagioni della serie originale sono ora su Netflix

Mentre i fan di Pretty Little Liars attendono novità sul reboot di HBO Max, Netflix si è premurato di aggiungere tutte e 7 le stagioni della serie originale.

Vi mancavano le bugiarde? Volevate fare un rewatch delle (dis)avventure di Aria, Spencer, Hanna, Emily e Alison? Netflix ha ciò che fa per voi.

Tutte le stagioni della serie tv di ABC Family/Freeform basate sui libri di Sara Shepard sono attualmente disponibili sulla celebre piattaforma streaming (mentre lo spin-off Pretty Little Liars: The Perfectionists lo potete invece trovare su Amazon Prime Video).

"Abbiamo un messaggio da parte di A: TUTTE le stagioni di Pretty Little Liars sono disponibili" si legge infatti sull'account Instagram ufficiale di Netflix.

Così se stavate pianificando di fare un rewatch, magari in attesa del reboot di Pretty Little Liars in sviluppo per un'altra piattaforma streaming ancora, HBO Max, ora sapete dove trovare tutti gli episodi dello show di successo che ha generato ben due spin-off e, per l'appunto, un reboot a pochissimi anni dalla sua conclusione (Pretty Little Liars è andato avanti per 7 stagioni dal 2010 al 2017).

E se siete curiosi di sapere qualcosa in più su quest'ultimo, venite a scoprire con noi il cast di Pretty Little Liars: Original Sin.