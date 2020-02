Pretty Princess: in arrivo su Disney+ una serie spin-off del film con Anne Hathaway?

Secondo un report diffuso dal sito The Illuminerdi, pare che la Disney stia sviluppando una serie spin-off tratta da Pretty Princess, film che lanciò la carriera di Anne Hathaway al cinema e che la vedeva condividere lo schermo con Julie Andrews.

La serie spin-off in questione sarebbe in sviluppo presso la Martin Chase Productions e dovrebbe approdare prossimamente su Disney+, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale. Il report sostiene anche che ad occuparsi della scrittura dello show sarà Lorna Osunsanmi, che attualmente è impegnata nella scrittura degli episodi di All American per The CW.

Attualmente senza un titolo ufficiale, la serie spin-off dovrebbe seguire la famiglia Renaldi di Genovia, quindi il focus principale non riguarderà solamente Mia, ma anche la Regina Clarisse così come la sorellastra Olivia Harrison, personaggio introdotto da Meg Cabot in uno dei romanzi appartenente alla serie.

Al momento non è chiaro se i personaggi del film torneranno a ricoprire i loro ruoli - sembra abbastanza improbabile - ma ovviamente i fan sperano che accada. In precedenza, la Hathaway aveva confermato nel corso di un'intervista l'esistenza della sceneggiatura di un terzo capitolo cinematografico, sequel di Principe azzurro cercasi, uscito nelle sale americane nel 2004. "C’è uno script per il terzo film. C’è e voglio farlo. Julie [Andrews] lo vuole anche. Debra Martin Chase, la nostra produttrice, vuole realizzarlo. Tutti noi vogliamo che questo accada. C’è il desiderio di svilupparlo solo se è perfetto perché lo amiamo quanto voi ragazzi. Per noi è importante come lo è per voi e non vogliamo creare nulla fino a quando non sarà pronto. Ci stiamo lavorando".

L’epilogo scritto per Principe azzurro cercasi vedeva l’erede al trono di Genovia fidanzarsi con Nicholas Devereaux (Chris Pine), mentre la regina Clarisse convolava a nozze con il responsabile della sicurezza Joe, da sempre innamorato della donna ma mai dichiaratosi per via delle differenze di classe che intercorrevano tra i due.

E' possibile che i piani riguardanti il terzo film siano stati adattati al mondo del piccolo schermo per una serie su Disney+?