La preview di The Tower ci mostra un nuovo e particolare personaggio di The Walking Dead

Dopo l'intervista ad Angela Kang di The Walking Dead, i fan potranno vedere in azione il nuovo personaggio di cui parlava la showrunner grazie al promo della quindicesima puntata condiviso online dall'emittente televisiva The CW.

Il filmato, che permette di vedere i primi minuti dell'episodio intitolato "The Tower", è presente in calce alla notizia, inoltre ci permette di conoscere meglio il personaggio di Princess, visto alla fine di "Look at the Flowers".

Scopriamo così che si chiama Juanita Sanchez, anche se preferisce il nome Princess, ed è lei stessa a rivelare ad Ezekiel, Eugene e Yumiko il fatto di essere rimasta sola fino a questo momento. I protagonisti comunque non sanno ancora se si possono fidare di lei, rifiutando così la sua offerta di cibo ed assistenza. Mentre Princess, interpretata da Paola Lázaro, inizia a chiedersi se i suoi tre interlocutori non siano in realtà delle allucinazioni, un gruppo di zombi si avvicina al gruppo. I non morti vengono subito notati da Princess, che decide di sparargli per liberare la zona. I colpi di mitragliatrice spaventano i cavalli di Yumiko ed Eugene, facendoli scappare insieme alle loro provviste.

