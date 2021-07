Pride and Prejudice, arriva il dating show ispirato a Bridgerton e alla Regency Era

Bridgerton incontra The Bachelorette nel nuovo dating show targato Peacock, Pride and Prejudice. Scopriamo come funzionerà il nuovo programma in arrivo sulla piattaforma streaming di NBC.

Ah, l'amore ai tempi di Jane Austen!

Quante volte, anche guardando serie tv come Bridgerton, vi è capitato di pensare come fosse tutto più romantico ai quei tempi? Ebbene, grazie probabilmente anche alla grande popolarità riscossa proprio da Bridgerton e simili, adesso la piattaforma di streaming di NBC, Peacock, ha deciso di tentare di conquistare il pubblico con un nuovo format che coniuga antico e moderno con l'obiettivo di fornire un'esperienza unica a partecipanti e spettatori.

"Trasportati in un'Inghilterra in stile Regency, un gruppo di aspiranti corteggiatori dovranno conquistare il cuore della nostra eroina e della sua corte. Tra le mura di un castello situato nella campagna inglese, circondato da pittoreschi scenari, l'eroina e i suoi corteggiatori vivranno un'esperienza da sogno" si legge nella descrizione ufficiale della serie "Dalle passeggiate in carrozza alle gite in barca sul lago, dal tiro con l'arco alle lettere scritte a mano per comunicare, saranno immersi in una missione che li porta indietro nel tempo per riuscire a trovare l'amore. Alla fine, la nostra eroina e i suoi corteggiatori dovranno scoprire se la più romantica delle esperienze sarà in grado di regalare loro il vero amore".

Al momento non abbiamo ancora una data di debutto per la serie, ma vi terremo aggiornati.