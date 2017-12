Prima occhiata ad Hawk & Dove nel serial della DC, Titans!

In seguito ai rumor sulla possibile presenza di Batman all'interno del serial, laha diffuso in rete la prima occhiata ai supereroi noti comedalla prossima serie tv in live-action dello studio:

Nella foto, che trovate qui sotto - e che segue quella di Brenton Thwaites nei panni di Robin - vediamo gli attori Alan Ritchson (Tartarughe Ninja) nei panni di Hawk e Minka Kelly (Friday Nights Lights) in quelli di Dove.

Oltre a loro e a Thwaites nei panni di Dick Grayson/Robin, nel serial dedicato totalmente ai Titans vedremo anche Anna Diop (24: Legacy) nel ruolo di Koriand’r/Starfire, Teagan Croft come Raven e Lindsey Gort nel ruolo del detective della polizia Amy Rohrbach.

I costumi di Hawk & Dove, che potete ammirare nella foto qui sotto, sono stati ideati dalla costumista Laura Jean Shannon, che ha lavorato a film come Iron Man e Il Libro della Giungla e serial come Black Lightning.

Titans debutterà nel 2018 nella nuova piattaforma digitale dedicata ai prodotti della DC Comics; la serie è stata sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti e Sarah Schechte.

Il serial è incentrato su Dick Grayson che decide di uscire dall'ombra e guidare una squadra di nuovi supereroi: i Titans. Hawk & Dove avranno dei ruoli ricorrenti, con la promessa di diventare series regular per la stagione 2 e avere un potenziale spin-off tutto loro in futuro.