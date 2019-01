Prima occhiata a Watchmen e Game of Thrones nel nuovo spot di HBO

Nella notte è stato diffuso in rete un nuovissimo spot riguardante le novità in arrivo nel palinsesto 2019 di HBO, e per la prima volta possiamo ammirare alcune sequenze di Watchmen e dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones.

Per quanto riguarda la serie tratta dal graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, possiamo ammirare per la prima volta il look della serie, nonché quello di Jeremy Irons, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe interpretare un anziano Ozymandias.

Le immagini di Game of Thrones si focalizzano invece sul primo cruciale incontro tra Sansa Stark (Sophie Turner) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Tra le altre serie di cui possiamo scorgere un’anteprima anche la terza stagione di True Detective (di cui potete leggere la nostra recensione), la seconda di Big Little Lies, che vedrà la presenza di Meryl Streep tra le protagoniste, la nuova Euphoria, l’acclamata comedy Veep, la seconda stagione della sorprendente Barry con Bill Hader e Henry Winkler, la seconda stagione di Succession, oltre a Chernobyl, Catherine the Great con Helen Mirren e Divorce.

Ricordiamo che Watchmen, scritto e sviluppato da Damon Lindelof, dovrebbe esordire sul canale via cavo a pagamento entro quest'anno (la data non è ancora stata rivelata ufficialmente), mentre l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones esordirà nel corso del mese di aprile.