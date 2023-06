Primal: la terza stagione della serie di Genndy Tartakovsky è in produzione

La terza stagione di Primal, la serie TV che racconta a tinte fosche l'evoluzione dell'uomo, è attualmente in produzione: ad annunciarlo è un vibrante teaser trailer accompagnato dall'annuncio ufficiale del creatore Genndy Tartakovsky nel corso dell'Annecy International Animation Film Festival.

Primal è stata annunciata nel 2019 con grandi aspettative: la serie animata priva di dialoghi le ha rispettate tutte portando a casa un Emmy nel 2021. Nelle prime due stagioni di Primal, il pubblico ha potuto vedere lo sviluppo di un'improbabile amicizia tra l'uomo e un dinosauro quasi estinto, diventando indispensabili l'uno per l'altro per sopravvivere che porta a un punto, che i fan penserebbero sia di non ritorno: "La maggior parte degli spettacoli avrebbe difficoltà a continuare dopo che il personaggio principale è stato ucciso, ma questa non è la maggior parte degli spettacoli", ha detto Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim.

Chissà in quali scenari ci porterà Primal, ma come sappiamo dalle prospettive di Tartakovsky la serie racconterà l'evoluzione dell'uomo e dunque siamo solo all'inizio! Genndy Tartakovsky ha scritto le sceneggiature della saga di Hotel Transylvania, arrivata ora al quarto capitolo: potete approfondire il mondo di Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso attraverso i doppiatori di Mavis e Andy, rispettivamente Selena Gomez e Andy Samberg!