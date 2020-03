Nelle prime clip di Falcon and The Winter Soldier Bucky e U.S. Agent entrano in azione!

Oggi è decisamente una giornata piena di novità: dopo l'annuncio di una serie di The Last of Us prodotta da HBO ecco arrivare anche le primissime riprese dal set di Falcon and The Winter Soldier!

Nelle due clip, in alto e in calce, veniamo immediatamente trasportati nel bel mezzo dell'azione con un inseguimento e un combattimento senza esclusione di colpi.

Purtroppo non è semplice individuare i personaggi a causa della lontananza del set, ma si pensa che la scena veda coinvolti un gruppo di criminali intenti a rapire alcuni importanti politici

Nel video di sente chiaramente la voce della persona che sta riprendendo le scene:

"I due veicoli blindati frenano bruscamente e quattro persone armate iniziano a correre verso di essi. Non è possibile dirlo con certezza, ma sembra che questi quattro siano delle donne e che abbiano il volto coperto con alcune maschere. Una di loro ha dei capelli lunghi, ricci e di un rosso intenso."

Alla fine del video, anche se è poco riconoscibile, vediamo John Walker nei panni di U.S. Agent in evidente difficoltà, accerchiato com'è dal commando armato, ma ecco arrivare in suo soccorso Bucky Burnes, aka The Winter Soldier.

Non è ancora nota l'identità di queste donne, ma è possibile si tratti delle Grapplers, un gruppo di wrestler che ha ottenuto super poteri, tra cui anche la super-forza, grazie alla Power Broker, Inc., la stessa industria che trasformò John Walker in un super-soldato.

Nei fumetti, alcuni membri delle Grapplers sono collegati ai Thunderbolts, indizio che sembrerebbe confermare i recenti rumor di una loro apparizione nella serie Disney+ e questo insieme all'arrivo di Batroc il Saltatore, vecchio avversario di Captain America, non fa che aumentare l'hype dei fan.