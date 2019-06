Prime entrate nel cast e dettagli sui personaggi per la seconda stagione di The Purge

È ormai dallo scorso novembre che USA Network ha rinnovato The Purge per una seconda e già attesa stagione, ma è oggi che grazie al puntualissimo Deadline possiamo riportarvi le prime notizie sui casting per i nuovi episodi e i dettagli sui personaggi che andranno a riempire la nuova Notte dello Sfogo.

Stando infatti al sito, Derek Luke (13), Max Martin (Pacific Rim), Paola Nunez (The Son) e Joel Allen (Never Going Back) si sono uniti al cast della seconda stagione, scritturati proprio come regular dei nuovi episodi. Luke vestirà i panni di Marcus Moore, un professionista con un'amorevole moglie e un'adorabile casa la cui vita viene completamente distrutta quando la sua casa viene presa di mira dai balordi in giro per la notte dello Sfogo.



Martin sarà invece Ryan Grant, un uomo che trascorso l'ultimo anno della sua vita a pianificare attentamente una massiccia rapina durante lo Sfogo con altri membri della sua banda, mentre la Nunez darà il volto a una dipendente del centro di sorveglianza NFFA Esme Carmona. Infine Allen sarà un membro della confraternita di nome Ben che si prepara alla sua prima notte dello Sfogo.



The Purge dovrebbe tornare su USA Network il prossimo autunno. Quanto la state aspettando?