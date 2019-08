Prime foto e data d'uscita ufficiale per The Spy, con Sacha Baron Cohen

Per lungo tempo non si è saputo più nulla su The Spy, miniserie di produzione Netflix con Sacha Baron Cohen. Proprio la nota piattaforma streaming ha però finalmente rilasciato alcune immagini che ci mostrano l'attore di Borat nel suo nuovo ruolo.

The Spy racconterà la storia di Eli Cohen, un agente del Mossad che durante i primi anni '60 del secolo scorso riuscì ad introdursi in Siria sotto copertura. Tramite l'amicizia stretta con alcuni capi militari Cohen riuscì a scoprire cose importantissime sui piani segreti della Siria per contrastare Israele. Come spesso accade in storie del genere, l'agente finirà però per identificarsi fin troppo con la sua nuova identità, andando incontro a scelte personali piuttosto difficili.

Oltre a Sacha Baron Cohen lo scorso anno fu annunciata l'entrata nel cast di The Spy anche di Noah Emmerich; tra gli attori che prenderanno parte allo show troviamo poi anche Dan Peleg, Hadar Ratzon Rotem e Waleed Zuaiter. La regia della serie sarà invece affidata a Gideon Raff, creatore della serie israeliana Prisoners of War dalla quale fu poi tratta Homeland.

Immagini ufficiali a parte, Netflix ha poi finalmente indicato una data d'uscita per la serie, che esordirà il prossimo 6 settembre in tutti i Paesi nei quali è disponibile il servizio.