La prima foto ufficiale del matrimonio di Sophie Turner, la star di Game of Thrones

Sophie Turner, interprete di Sansa Stark in Game of Thrones, è da poco convolata a nozze con l'ex membro della band dei Jonas Brothers, Joe.

La cerimonia, che però non è stata la prima, è avvenuta lo scorso weekend, ma soltanto adesso l'attrice (recentemente protagonista di X-Men: Dark Phoenix), ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto del grande giorno, con la didascalia: "Il signor e la signora Jonas".

Lo stesso ha fatto la fotografa Corbin Gurkin ingaggiata per l'evento, la quale ha pubblicato la stessa foto scrivendo nella caption: "Sono lieta di aver fotografato il matrimonio di @sophiet e @joejonas la scorsa settimana e di aver fatto parte della straordinaria squadra che ha reso la giornata così speciale.", complimentandosi per la magnifica organizzazione.

In realtà quella in Francia è stata la seconda cerimonia per i neo-sposini, dal momento che i due erano già diventati marito e moglie a Las Vegas a inizio maggio. In quell'occasione Sophie Turner e Joe Jonas avevano prenotato una cappella per la notte e deciso di celebrare le nozze all'improvviso. Questo secondo evento invece ha permesso di organizzare le cose in maniera più sistemata e radunare amici e parenti.