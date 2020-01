Prime foto dal set di Anna, nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti

Arrivano dalla Sicilia le prime foto dal set della nuova serie Sky Original, il cui titolo provvisorio è Anna, creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta da uno dei suoi romanzi più amati. La serie è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï.

Le immagini, che potete vedere nella nostra gallery, mostrano per la prima volta i protagonisti della serie (secondo progetto televisivo per Ammaniti dopo Il Miracolo). La tredicenne Giulia Dragotto, esordiente e scelta tra più di duemila candidate, interpreta Anna, una ragazzina che, in un mondo devastato da un virus, dove l'aspettativa di vita è di appena 14 anni, parte alla ricerca del suo fratellino rapito, Astor, interpretato da Alessandro Pecorella, di nove anni, anch'egli alla prima esperienza in tv.

Altri giovanissimi esordienti sono Clara Tramontano, che interpreta Angelica, e Giovanni Mavilla, nel ruolo di Pietro. Fanno parte del cast anche Roberta Mattei (Non essere cattivo, Veloce come il vento) ed Elena Lietti (La pazza gioia). Quest'ultima, che interpreta la madre scomparsa di Anna e Astor, torna a lavorare con Niccolò Ammaniti dopo l’esperienza sul set de Il Miracolo, dove interpretava Sole Pietromarchi, l’inquieta moglie del Premier interpretato da Guido Caprino.

La sinossi ufficiale di Anna recita: "Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove."

