Prime foto dal set di Helstrom: la serie Marvel per Hulu è in arrivo?

Le riprese di Helstrom sono iniziate lo scorso ottobre e, nonostante siano passati mesi, non avevamo avuto notizie dal set della serie Hulu se non per l'ampliamento del cast, ma desso ecco le prime immagini di Tom Austen nei panni di Daimon Helstrom.

Gli scatti risalgono al mese scorso, ma sono stati pubblicati solo adesso e potete trovarli sulla pagina di Canadagraphs: purtroppo niente pentacolo o tridente per Austen, che ritroviamo "in borghese" con una semplice giacca di pelle, ma considerando che le riprese vanno avanti da mesi non nuove immagini potrebbero arrivare presto.

Le foto sono state scattate sul set del settimo capitolo e, considerando il numero totale degli episodi, le riprese potrebbero essere prossime alla conclusione. Al momento le riprese si stanno svolgendo a Vancouver e stando a quanto riportato dal paparazzo sulle scene sono state impiegate alcune auto della polizia recanti l'insegna San Francisco PD, suggerendo che una parte della serie, se non tutta, sarà ambientata lì.

Il mese scorso abbiamo appreso che i primi quattro episodi della serie sono ultimati e stando alle prime informazioni Helstrom, insieme a Ghost Rider, avrebbe dovuto far parte di uno speciale pacchetto di serie TV ordinato da Hulu e intitolato Adventure into Fear, ma il rilancio della dark label Marvel con le serie TV potrebbe non decollare come sperato, a fonte anche della cancellazione della serie con Gabriel Luna.

Al cast di Helstrom di è appena aggiunto anche Daniel Cudmore, ex colosso nella trilogia sugli X-Men con Patrick Stewart, ed è stato confermato che il regista di The Punisher è al lavoro sulla serie.