Ecco le prime foto di Tom Hiddleston sul set di Loki!

A fine gennaio sono iniziate le riprese di Loki la serie Disney+ incentrata sul dio dell'inganno, interpretato ancora una volta da Tom Hiddleston. Ebbene, per la gioia dei fan, sono comparse online le prime immagini dal set, che mostrano Hiddleston intento a girare alcune scene all'esterno.

Le foto, che trovate in calce all'articolo, sono state condivise su Twitter dall'utente Cosmic e mostrano Loki sotto la pioggia e in compagnia di alcuni agenti in tenuta antisommossa. Inoltre, possiamo notare che il trickster indossa una giacca con sopra stampato un logo che compare anche sulle divise dei soldati. Anche se dalle immagini non si riesce a capire bene di che logo si tratti, diversi fan sono convinti che si tratti della Time Variance Authority, un'organizzazione che vigila sul multiverso e che si occupa di eliminare quelle linee temporali la cui esistenza viene considerata troppo pericolosa. In più, cerca di impedire quelle azioni volte a modificare il passato o il futuro.



Stando a queste immagini e alle teorie emerse, la Time Variance Authority potrebbe debuttare nel Marvel Cinematic Universe e sembra che Loki diventerà uno degli agenti ufficiali dell'organizzazione. Come se non bastasse, è stata intravista anche una donna con un costume che fa pensare alla possibile introduzione di Lady Loki o di Enchantress. Cosa ne pensate? Siete incuriositi da queste immagini?



Vi ricordiamo che la serie è prevista per la primavera del 2021 e per maggiori informazioni potete leggere le nostre ipotesi e aspettative su Loki.