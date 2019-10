Le prime immagini confermano: His Dark Materials includerà The Book of Dust

Philip Pullman non è stato con le mani in mano in questi ultimi anni: l'autore di Queste Oscure Materie ha infatti dato alle stampe nel 2017 La Belle Sauvage, primo volume di una nuova trilogia intitolata Il Libro della Polvere e ambientata nello stesso mondo della sua opera più famosa, con la quale condivide anche la presenza di alcuni personaggi.

La nuova trilogia, per ammissione dello stesso Pullman, non ha connotazione né di prequel né di sequel di His Dark Materials: spesso, infatti, il tempo in cui è ambientata la narrazione di The Book of Dust coinciderà con quello della saga precedente. In virtù di ciò, interpellato sulla questione, James McAvoy aveva lasciato intendere che esistesse la possibilità che nella serie HBO di cui figura tra i protagonisti fossero stati inseriti dei passaggi tratti dall'ultimo libro di Pullman.

Le parole di McAvoy trovano ora conferma nella sequenza iniziale del primo episodio di His Dark Materials, che si apre proprio con un flashback tratto da La Belle Sauvage: nella scena in questione vediamo infatti gli attimi in cui la piccola Lyra fu affidata da Lord Asriel alla protezione del Jordan College. Lo stesso James McAvoy si è detto entusiasta della scelta di includere The Book of Dust nella serie: "Ho amato il libro, penso abbia un tono molto diverso, è un mondo più piccolo e una storia più piccola ma non meno epica" ha spiegato l'attore.

His Dark Materials, comunque, non nasconde le sue ambizioni: la serie HBO vuole riuscire laddove secondo molti fallì il film del 2007, riuscendo a trasmettere appieno la profondità della storia partorita dalla mente di Pullman.