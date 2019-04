Prime immagini e dettagli sulla trama della quinta stagione di Outlander

Buone notizie per tutti i fan della serie targata Starz, perché è grazie a Collider che possiamo riportarvi le prime immagini ufficiali e alcuni dettagli sulla trama dell'attesissima quinta stagione di Outlander, omonima trasposizione della serie letteraria creata dall'autrice Diana Gabaldon.

La quinta stagione della serie sarà interamente basata sul quinto libro della saga, The Fiery Cross, e come possiamo ammirare nelle immagini Clarie e Jamie saranno nuovamente riuniti in teneri abbracci e in un'intimità importante, frutto anche della grande alchimia sul set tra i due interpreti, Sam Heughan e Caitriona Balfe.



Il produttore esecutivo dello show, Matthew B. Roberts, ha rivelato in un comunicato stampa alcuni dettagli sulla transizione da una stagione all'altra, scrivendo: "Nella quarta stagione, la decisione di Jamie e Claire di rimanere nel Nuovo Mondo cambia il corso della loro vita insieme. Dopo essere rimasti incantati dalla bellezza della natura della Carolina del Nord, selvaggia e incolta, scelgono di restare e di costruire lì la loro casa, Fraser's Ridge. Tuttavia, quello che per molti è un sogno, è un incubo per altri. Essere al centro esatto della nascita dell'America si rivelerà una questione spesso sanguinosa, violenta e straziante. Adesso, nella quinta stagione, il compito di Jamie e Claire non è solo quello di tenere al sicuro i loro cari, ma anche l'intera comunità di coloni che fanno parte del crescente Clan Fraser".



E di seguito, ecco la sinossi della quinta stagione di Outlander: "Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto compito facile per Clarie, Jamie e i restanti membri del Clan Fraser. Proteggerlo, per giunta, risulta ancora più difficile, in particolar modo nel backcountry della Carolina del Nord durante un periodo di drammatici sconvolgimenti socio-politici. Come Clarie sa fin troppo bene, amici, vicini e compatrioti sono sul piede della rivoluzione, con alcuni membri della classi dirigenti d'elite che scalpitano per soffocare l'inquietante sottofondo d'agitazione scatenato dal Movimento Regolatore. In questo scenario, Clarie e Jamie dovranno domandarsi quanto sono disposti a rischiare per proteggere la loro casa, e con l'aiuto di Dio non ci sarà forse bisogno di accendere la cosiddetta Croce Infuocata, una vecchia e antica chiamata alle armi scozzese".