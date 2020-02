Prime immagini di Ewan McGregor in Simply Halston: rivelato il cast della serie Netflix

Quasi un anno fa Ewan McGregor aveva firmato con la grande N per interpretate il protagonista di Simply Helstom, prossima serie biografica della piattaforma, ma da allora ne avevamo perso completamente le tracce. Adesso, a sorpresa, il regista Ryan Murphy (American Horror Story), ci svela alcune immagini e il cast della produzione Netflix.

Nel post Instagram, che troverete in calce, possiamo vedere un inedito McGregor nei panni dell'iconico fashion designer Roy Frowick, per gli amici "semplicemente Halston": tra tessuti, sculture e modelle di ogni foggia ecco nascere il mito di uno dei personaggi più pittoreschi degli anni '70.

Celebre per aver reinventato il concetto di moda, soprattutto femminile, che diviene più moderna e urban, il grande punto di forza di Frowick furono i materiali e le texture usate, che gli permisero di arrivare a vestire persino Jacqueline Kennedy.

Ewan McGregor reciterà nella serie accanto a Rory Culkin (Castle Rock) nei panni dell'iconico regista Joel Schumacher (The Lost Boys), Rebecca Davan nei panni di Elsa Peretti, David Pittu (King Kong) nei panni di Joe Eula, Krysta Rodriguez (Daybreak) nei panni di Liza Minnelli (Arrested Development), Sullivan Jones (The Looming Tower) nei panni di Ed Austin e Gianfranco Rodriguez nei panni di Victor Hugo.



Questo, insieme a Star Wars: Kenobi, è uno dei progetti che impegnerà l'interprete Jedi il prossimo anno, mentre Bird of Prey, l'ultimo lavoro sul grande schermo, è attualmente nei cinema.